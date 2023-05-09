Паром Сочи-Трабзон начнет ходить после выборов в Турции

Опубликовано: 12:29, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запуск паромного сообщения между Сочи и Трабзоном в 2023 году отложен. Ранее соединить Россию и Турцию паромом планировалось 11 мая, теперь стоит ожидать паром в конце месяца.

В Турции сообщили о необходимости отложить запуск паромного сообщения между Сочи и Трабзоном.

"Пытаемся решить проблему со страхованием парома"

– турфирма-оператор Solt Tur

В компании уточнили, что решить вопрос со страховкой и запустить морское сообщение планируется после президентских выборов в стране. Ранее паром должен был начать ходить с 11 мая. Первый тур выборов состоится 14 мая, второй, при необходимости, 28 мая.

Добраться на пароме из Сочи в Трабзон можно будет примерно за 8 часов, ходить паром будет дважды в неделю.