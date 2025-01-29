Вестник Кавказа

Папуашвили призвал ЕС обнародовать финансовые вливания в Грузию

Папуашвили призвал ЕС обнародовать финансовые вливания в Грузию
© Фото: соцсети Шалвы Папуашвили
Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз должен обнародовать отчеты по финансовой помощи организациям в стране. Ранее это сделали представители США.

Европейский Союз обязан последовать примеру США и обнародовать отчеты по финансированию Грузии, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили в ходе своего выступления на первой весенней сессии законодательного органа.

Он отметил вклад Соединенных Штатов Америки в вопрос прозрачности иностранной помощи, бездействие других органов Папуашвили назвал недопустимым.

"Новая администрация США признала, что под видом иностранной помощи финансировалось вредное вмешательство во внутреннюю политику. На этом фоне неудивительно, что некоторые доноры через свои НПО выступают против закона о прозрачности"

- Шалва Папуашвили

Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что все беспорядки и революции в Грузии поддерживаются иностранными донорскими организациями.

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