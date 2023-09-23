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Палаточный городок не смогли поставить протестующие в центре Еревана

Палаточный городок не смогли поставить протестующие в центре Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Участники антиправительственных демонстраций пробуют новые методы протеста в Ереване. Сегодня вечером они предприняли попытку установить палатки в центре города.

Акции протеста в Ереване, направленные против армянского правительства, сегодня едва не завершились установкой палаточного лагеря, сообщают СМИ.

Инцидент имел место в одном из сквером в центре города. Несколько человек поставили палатку примерно в 20.00 по местному времени (19:00 мск).

Через полчаса туда добрались спецназовцы. Демонстранты пытались защитить палатку живой цепью, но их быстро растащили.

Кроме того, силовики задержали около пяти человек и увезли их, захватив и палатку, передает РИА Новости.

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