Палаточный городок не смогли поставить протестующие в центре Еревана

Опубликовано: 20:19, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Участники антиправительственных демонстраций пробуют новые методы протеста в Ереване. Сегодня вечером они предприняли попытку установить палатки в центре города.

Акции протеста в Ереване, направленные против армянского правительства, сегодня едва не завершились установкой палаточного лагеря, сообщают СМИ.

Инцидент имел место в одном из сквером в центре города. Несколько человек поставили палатку примерно в 20.00 по местному времени (19:00 мск).

Через полчаса туда добрались спецназовцы. Демонстранты пытались защитить палатку живой цепью, но их быстро растащили.

Кроме того, силовики задержали около пяти человек и увезли их, захватив и палатку, передает РИА Новости.