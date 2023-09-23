Палаточный городок не смогли поставить протестующие в центре Еревана

Участники антиправительственных демонстраций пробуют новые методы протеста в Ереване. Сегодня вечером они предприняли попытку установить палатки в центре города.
Акции протеста в Ереване, направленные против армянского правительства, сегодня едва не завершились установкой палаточного лагеря, сообщают СМИ.
Инцидент имел место в одном из сквером в центре города. Несколько человек поставили палатку примерно в 20.00 по местному времени (19:00 мск).
Через полчаса туда добрались спецназовцы. Демонстранты пытались защитить палатку живой цепью, но их быстро растащили.
Кроме того, силовики задержали около пяти человек и увезли их, захватив и палатку, передает РИА Новости.