Бросил бутылку в полицейского: демонстрант задержан в Ереване

Следком Армении сообщил о задержании в армянской столице мужчину, который сегодня утром метнул бутылку в полицейского во время акции протеста в Ереване.
Правоохранители задержали жителя Вардениса, который утром швырнул бутылку в стража порядка на митинге в Ереване. О ходе дела сообщает Следственный комитет РА.
Преступление было совершено на демонстрации у здания армянского правительства, примерно в 11:30 (10:30 мск).
После броска протестующий сбежал.
В СК уточнили, что он стал фигурантом уголовного дела – его обвиняют в хулиганстве.