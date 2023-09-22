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Бросил бутылку в полицейского: демонстрант задержан в Ереване

Бросил бутылку в полицейского: демонстрант задержан в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Следком Армении сообщил о задержании в армянской столице мужчину, который сегодня утром метнул бутылку в полицейского во время акции протеста в Ереване.

Правоохранители задержали жителя Вардениса, который утром швырнул бутылку в стража порядка на митинге в Ереване. О ходе дела сообщает Следственный комитет РА.

Преступление было совершено на демонстрации у здания армянского правительства, примерно в 11:30 (10:30 мск).

После броска протестующий сбежал.

В СК уточнили, что он стал фигурантом уголовного дела – его обвиняют в хулиганстве.

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