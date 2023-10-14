Озвучено число израильских военных, плененных ХАМАС

Опубликовано: 21:29, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В преддверии начала наземной операции в секторе Газа Тель-Авив озвучил информацию о погибших и плененных в течение семи дней война израильских военнослужащих.

Армия Израиля опубликовала сегодня данные о потерях в ходе первой недели боевых действий против ХАМАС, считая как погибших, так и плененных палестинской группировкой солдат и офицеров.

Спикер израильской армии Даниэл Хагари прежде всего рассказал о числе убитых военных – оно составило 279 солдат и офицеров.

Что касается пленных, то на территории сектора Газа в заложниках сейчас находятся не менее 126 военнослужащих Израиля.

Напомним, что в настоящее время военно-политическое руководство Израиля готовит запуск наземной операции в секторе Газа, целью которой является ликвидация группировки ХАМАС, в том числе арест либо ликвидации ее лидеров. По утверждению пресс-службы армии Израиля, все приготовления для этого уже завершены.