Отменит ли ЕС безвизовый режим с Грузией?

Опубликовано: 22:59, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тбилиси прокомментировали вероятность отмены Евросоюзом действующего с 2017 года безвизового режима. Речь о такой возможности зашла после исключения Грузии из списка безопасных стран.

Безвиз Грузии с Европой останется в силе - на него не повлияет потеря Грузией статуса безопасной страны с точки зрения Бельгии, заявил первый зампредседателя парламента Гия Вольский.

Таким образом он прокомментировал слова оппозиционера Саломе Самадашвили: она сообщила, что Бельгия отныне будет давать гражданам Грузии статус беженца в упрощенном режиме, поскольку государство не может предоставить им защиту. Политик полагает, что такое решение ставит под сомнение разумность безвиза.

"Разумеется, это решение не касается безвизового режима, несмотря на то, что довольно большая группа работает над тем, чтобы как-то ограничить безвизовый въезд граждан Грузии в Европу. У Грузии гораздо больше внутренних врагов, чем оппонентов во внешнем формате"

– Гия Вольский

Представитель "Грузинской мечты" констатировал, что кое-кто из оппозиционеров даже рад такому исходу и продолжит настраивать ЕС против Грузии, хотя на самом деле страна открыта и полностью безопасна для туристов.