ОТГ продолжает развивать туристические отношения

Опубликовано: 16:29, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане пройдет встреча министров туризма ОТГ. На ней планируется обсудить развитие туристических отношений между членами организации. Об этом рассказал глава МИД республики Айбек Смадияров.

В казахском Туркестане 11 октября состоится восьмая встреча министров туризма Организации тюркских государств. На сегодняшнем брифинге об этом рассказал министр иностранных дел РК Айбек Смадияров.

Он заявил, что в ходе этого мероприятия будут обсуждаться вопросы, которые касаются развития туризма между членами ОТГ. Также участники мероприятия обсудят увеличение рейсовых маршрутов между крупными населенными пунктами тюркского мира и стран наблюдателей. Кроме этого, планируется разработать стратегию дальнейшего развития туризма ОТГ.

Смадияров добавил, что в рамках встречи министров пройдет Международный туристический форум "Туркестан – столица тюркского мира".