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ОТГ продолжает развивать туристические отношения

ОТГ продолжает развивать туристические отношения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Казахстане пройдет встреча министров туризма ОТГ. На ней планируется обсудить развитие туристических отношений между членами организации. Об этом рассказал глава МИД республики Айбек Смадияров.

В казахском Туркестане 11 октября состоится восьмая встреча министров туризма Организации тюркских государств. На сегодняшнем брифинге об этом рассказал министр иностранных дел РК Айбек Смадияров.

Он заявил, что в ходе этого мероприятия будут обсуждаться вопросы, которые касаются развития туризма между членами ОТГ. Также участники мероприятия обсудят увеличение рейсовых маршрутов между крупными населенными пунктами тюркского мира и стран наблюдателей. Кроме этого, планируется разработать стратегию дальнейшего развития туризма ОТГ.

Смадияров добавил, что в рамках встречи министров пройдет Международный туристический форум "Туркестан – столица тюркского мира".

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