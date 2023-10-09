ОТГ продолжает развивать туристические отношения

В Казахстане пройдет встреча министров туризма ОТГ. На ней планируется обсудить развитие туристических отношений между членами организации. Об этом рассказал глава МИД республики Айбек Смадияров.
В казахском Туркестане 11 октября состоится восьмая встреча министров туризма Организации тюркских государств. На сегодняшнем брифинге об этом рассказал министр иностранных дел РК Айбек Смадияров.
Он заявил, что в ходе этого мероприятия будут обсуждаться вопросы, которые касаются развития туризма между членами ОТГ. Также участники мероприятия обсудят увеличение рейсовых маршрутов между крупными населенными пунктами тюркского мира и стран наблюдателей. Кроме этого, планируется разработать стратегию дальнейшего развития туризма ОТГ.
Смадияров добавил, что в рамках встречи министров пройдет Международный туристический форум "Туркестан – столица тюркского мира".