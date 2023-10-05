Нотариальные процедуры в ОТГ станут проще

Страны Организации тюркских государств создадут союз нотариатов. Это позволит упростить юридические процедуры между членами ОТГ.
Документ об учреждении Союза нотариатов ОТГ планируется подписать сегодня в столице Турции, передает агентство Anadolu.
После создания союза страны тюркского мира смогут проводить все юридические операции по упрощенной схеме.
Кроме этого, в рамках союза планируется обмен профессиональным опытом и реализация многих совместных проектов.
В процедуре подписания официальных документов будут участвовать представители всех стран-членов ОТГ.