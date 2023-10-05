Нотариальные процедуры в ОТГ станут проще

Опубликовано: 12:38, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Страны Организации тюркских государств создадут союз нотариатов. Это позволит упростить юридические процедуры между членами ОТГ.

Документ об учреждении Союза нотариатов ОТГ планируется подписать сегодня в столице Турции, передает агентство Anadolu.

После создания союза страны тюркского мира смогут проводить все юридические операции по упрощенной схеме.

Кроме этого, в рамках союза планируется обмен профессиональным опытом и реализация многих совместных проектов.

В процедуре подписания официальных документов будут участвовать представители всех стран-членов ОТГ.