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Нотариальные процедуры в ОТГ станут проще

Нотариальные процедуры в ОТГ станут проще
Страны Организации тюркских государств создадут союз нотариатов. Это позволит упростить юридические процедуры между членами ОТГ.

Документ об учреждении Союза нотариатов ОТГ планируется подписать сегодня в столице Турции, передает агентство Anadolu.

После создания союза страны тюркского мира смогут проводить все юридические операции по упрощенной схеме.

Кроме этого, в рамках союза планируется обмен профессиональным опытом и реализация многих совместных проектов.

В процедуре подписания официальных документов будут участвовать представители всех стран-членов ОТГ.

Кто входит в Организацию тюркских государств?

Кто входит в Организацию тюркских государств?

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