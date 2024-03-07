Отели на Кубани отмечают возросший в три раза спрос на бронирование

Краснодарский край отмечается возросший спрос на отдых в регионе. Количество броней гостиниц Кубани увеличилось на 308% в сравнении с предыдущим годом.

Российские туристы начали массово резервировать гостиницы в Краснодарском крае и Крыму. Спрос на отдых на Кубани значительно вырос по сравнению с 2023 годом.

По информации одного из сервисов по резервированию номеров в гостиницах, спрос на отдых в гостиницах Кубани вырос на 308%.

Лидером по приросту броней в этом году стал Крым. Здесь спрос на отели увеличился на 488%.

Отмечается, что чаще всего путешественники резервируют номера за пять месяцев до предполагаемого отпуска, а длительность отдыха составляет порядка недели.

Также спрос на резервирование номеров увеличился в Ростовской области на 287%. Здесь также резервируют номера за пять месяцев, а длительность пребывания около двух дней.