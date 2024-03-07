Вестник Кавказа

Отели на Кубани отмечают возросший в три раза спрос на бронирование

Отели на Кубани отмечают возросший в три раза спрос на бронирование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край отмечается возросший спрос на отдых в регионе. Количество броней гостиниц Кубани увеличилось на 308% в сравнении с предыдущим годом.

Российские туристы начали массово резервировать гостиницы в Краснодарском крае и Крыму. Спрос на отдых на Кубани значительно вырос по сравнению с 2023 годом.

По информации одного из сервисов по резервированию номеров в гостиницах, спрос на отдых в гостиницах Кубани вырос на 308%.

Лидером по приросту броней в этом году стал Крым. Здесь спрос на отели увеличился на 488%.

Отмечается, что чаще всего путешественники резервируют номера за пять месяцев до предполагаемого отпуска, а длительность отдыха составляет порядка недели.

Также спрос на резервирование номеров увеличился в Ростовской области на 287%. Здесь также резервируют номера за пять месяцев, а длительность пребывания около двух дней.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Гостиницы курорта &quot;Роза Хутор&quot; ждет реновация

Гостиницы курорта "Роза Хутор" ждет реновация

В Сочи открылась ультрасовременная школа

В Сочи открылась ультрасовременная школа

Почему надо купить квартиру в Сочи  

Почему надо купить квартиру в Сочи  

Трасса &quot;Джубга-Сочи&quot; станет платной и короткой

Трасса "Джубга-Сочи" станет платной и короткой

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы