Отдых в Абхазии с детьми набрал популярность у россиян

Российские туристы стали чаще посещать Абхазию в 2024 году вместе с детьми. Не менее востребованными стали детские организованные туры

Больше семей с детьми стали выбирать Абхазию в качестве места отдыха: их число увеличилось на 20%, рассказал замминистра туризма республики Астамур Барциц.

Он сообщил, что на предстоящие каникулы в Абхазию должны приехать организованные группы детей из России. В республике они пробудут 2-3 дня.

Из-за возросшего спроса на отдых в Абхазии с детьми стали тщательнее проверяться соблюдения правил безопасности на объектах размещения. Совместные проверки организовывает министерство туризма с санитарно-эпидемиологической службой, отметил Бариц в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.