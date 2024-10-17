Вестник Кавказа

Отдых в Абхазии с детьми набрал популярность у россиян

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы стали чаще посещать Абхазию в 2024 году вместе с детьми. Не менее востребованными стали детские организованные туры

Больше семей с детьми стали выбирать Абхазию в качестве места отдыха: их число увеличилось на 20%, рассказал замминистра туризма республики Астамур Барциц.

Он сообщил, что на предстоящие каникулы в Абхазию должны приехать организованные группы детей из России. В республике они пробудут 2-3 дня.

Из-за возросшего спроса на отдых в Абхазии с детьми стали тщательнее проверяться соблюдения правил безопасности на объектах размещения. Совместные проверки организовывает министерство туризма с санитарно-эпидемиологической службой, отметил Бариц в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.

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