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Отдых на Черноморском побережье стал чуть дешевле

Отдых на Черноморском побережье стал чуть дешевле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турпоездки по России стали немного дешевле – в первую очередь, на Черноморское побережье, показал анализ данных Росстата, проведенный РИА Новости. Из зарубежных наибольший спад цен наметился в странах Юго-Восточной Азии.

В России немного подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье страны: цены снизились после сильного всплеска в июне, когда был зафиксирован их исторический максимум, отмечают аналитики РИА Новости.

Сейчас летний отдых на Черном море, в том числе и в Крыму, стал дешевле в среднем на 664 рубля и составляет 58,6 тыс рублей – достаточно дорого, но здесь важна сама тенденция к снижению стоимости.

Немного подешевели и круизные туры по рекам России – сейчас их средняя стоимость составляет 22 тыс рублей, это на 140 рублей дешевле, чем двумя месяцами ранее.

Чуть больше подешевели зарубежные поездки из России в страны Юго-Восточной Азии – цена на них упала больше чем на 2 тыс рублей и сейчас варьируется в среднем в районе 96 тыс рублей.

В Росстате назвали подешевевшие направления для отдыха

В Росстате назвали подешевевшие направления для отдыха

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