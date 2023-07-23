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Осень 2023 года будет грибной

Осень 2023 года будет грибной
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В российских лесах осенью будет много грибов. Все благодаря обилию дождей летом. Где можно найти самый богатый урожай? Как правильно собирать грибы - с ножом или выкручивая? В Рослесхозе дали ответ.

Российских грибников ждут богатые урожае грядущей осенью, следует из прогноза лесоучетного ведомства Рослесхоза. Причины грибной осени кроются в погоде летом.

"Лето в этом году дождливое, но теплое, ниже нуля температура не опускалась. Поэтому осенью можно ожидать большой урожай"

– Рослесинфорг

Больше всего грибов будет в следующих регионах:

  • Ленинградская область
  • Тверская область
  • Владимирская область
  • Карелия
  • Башкирия
  • Татарстан

В каждом регионе растут разные виды грибов, например в Сибири много груздей, хорошо подходящих для засолки.

Резать или крутить?

У каждого грибника есть не только свои любимые места в лесу, но и свои традиции по сбору грибов. Любители «тихой охоты» делятся на тех, кто срезает найденный гриб ножом, и тех, кто выкручивает гриб из почвы.

"С точки зрения сохранения природы, вреда нет ни в том, ни в другом случае. У белого гриба и груздей 60% плода находится как раз в почве, поэтому их принято выкручивать. Такие грибы, как опята лучше срезать, поскольку они растут на деревьях и пнях"

– Рослесинфорг

 

Сеть &quot;Магнит&quot; расширяет производство грибов в Краснодаре

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