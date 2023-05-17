Опубликовано: 21:38, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Краснодар" поборется с ЦСКА за Кубок России. Кубанская команда обыграла в родных стенах "Урал" из Екатеринбурга со счетом 2:1.

В Краснодаре завершился финал Пути регионов Кубка России по футболу, где одноименная команда принимал гостей из Екатеринбурга – футбольный клуб "Урал".

Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля. В составе триумфаторов матча голы на свой счет записали бразильский защитник Кайо (9-я минута) и форвард колумбийского происхождения Джон Кордоба (59-я). Единственный мяч в ворота победителей у уральцев забил румын Эрик Бикфалви (22-я минута).

Благодаря этой победе краснодарцы пробились в суперфинал российского футбольного турнира, где сразятся за трофей с московским ЦСКА. Решающая битва должна пройти в "Лужниках" 11 июня.