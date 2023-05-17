"Краснодар" поборется с ЦСКА за Кубок России. Кубанская команда обыграла в родных стенах "Урал" из Екатеринбурга со счетом 2:1.
В Краснодаре завершился финал Пути регионов Кубка России по футболу, где одноименная команда принимал гостей из Екатеринбурга – футбольный клуб "Урал".
Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля. В составе триумфаторов матча голы на свой счет записали бразильский защитник Кайо (9-я минута) и форвард колумбийского происхождения Джон Кордоба (59-я). Единственный мяч в ворота победителей у уральцев забил румын Эрик Бикфалви (22-я минута).
Благодаря этой победе краснодарцы пробились в суперфинал российского футбольного турнира, где сразятся за трофей с московским ЦСКА. Решающая битва должна пройти в "Лужниках" 11 июня.