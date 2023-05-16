Новым главным тренером "Кубани" станет бывший наставник "Анжи" 

Опубликовано: 2:34, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт ФК "Кубань"

Краснодарскую "Кубань" возглавит экс-рулевой женского ЦСКА Александр Григорян. О назначении может быть объявлено уже в среду. Ранее наставник тренировал "Анжи", армянские "Урарту", "Алашкерт" и ряд других команд.

В ближайшее время бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" возглавит краснодарскую "Кубань". Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова.

Ожидается, что в среду стороны заключат соглашение, рассчитанное до конца этого сезона. Оно может быть продлено еще на год, если краснодарцы останутся в ФНЛ на следующий сезон.

Предыдущим местом работы Григоряна был женский ЦСКА. Ранее он также тренировал "Урарту", "Алашкерт", "Тамбов" и многие другие команды.

Турнирная таблица

На данный момент "Кубань" располагается на 15-месте в турнирной таблице первенства ФНЛ. В активе краснодарской команды 33 очка.