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Новым главным тренером "Кубани" станет бывший наставник "Анжи" 

Новым главным тренером &quot;Кубани&quot; станет бывший наставник &quot;Анжи&quot; 
© Фото: Сайт ФК "Кубань"
Краснодарскую "Кубань" возглавит экс-рулевой женского ЦСКА Александр Григорян. О назначении может быть объявлено уже в среду. Ранее наставник тренировал "Анжи", армянские "Урарту", "Алашкерт" и ряд других команд.

В ближайшее время бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" возглавит краснодарскую "Кубань". Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова. 

Ожидается, что в среду стороны заключат соглашение, рассчитанное до конца этого сезона. Оно может быть продлено еще на год, если краснодарцы останутся в ФНЛ на следующий сезон. 

Предыдущим местом работы Григоряна был женский ЦСКА. Ранее он также тренировал "Урарту", "Алашкерт", "Тамбов" и многие другие команды. 

Турнирная таблица 

На данный момент "Кубань" располагается на 15-месте в турнирной таблице первенства ФНЛ. В активе краснодарской команды 33 очка. 

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