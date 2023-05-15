Игроки "Ахмата" хотят отправить бывшего наставника в ФНЛ

Опубликовано: 11:57, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Игроки "Ахмата" хотят одержать победу над "Химками" в матче 28-го тура чемпионата России и отправить подмосковный клуб в ФНЛ, сообщил защитник команды Андрей Семенов. По его словам, встреча с бывшим наставником будет принципиальной для грозненцев.

Игроки футбольного клуба "Ахмат" нацелены на победу над "Химками" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщил защитник грозненцев Андрей Семенов.

Он подчеркнул, что для команды встреча с бывшим наставником, который в настоящее время тренирует "Химки", будет принципиальной.

"Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент",

- сказал Семенов.

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Защитник отметил, что очень хотел сыграть в этом матче.

Справка

Андрей Талалаев возглавлял "Ахмат" с июля 2020 года по сентябрь 2022 года. Специалист был уволен после жесткого разговора с одним из руководителей клуба в перерыве домашнего матча 9-го тура чемпионата России с "Пари НН" (1:3). Под руководством Талалаева "Ахмат" набрал в текущем сезоне 11 очков.

Турнирная таблица

За три тура до конца чемпионата России "Ахмат" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. "Химки" с 18 очками находятся на предпоследнем, 15-м месте. Подмосковная команда отстает т зоны стыков на 5 очков.