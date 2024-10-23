Вестник Кавказа

Оппозиция готовится к протестам в Тбилиси

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Возле здания парламента Грузии в Тбилиси ведется подготовка оппозиции к митингу. Движение не перекрыто, идет установка конструкций и сцены.

Грузинская оппозиция, недовольная результатами прошедших в субботу парламентских выборов, ведет подготовку к митингам возле здания парламента в центре Тбилиси.

Как пишет РИА Новости, в настоящее время, перед парламентом устанавливаются сцена и металлические конструкции. Полиция, патрулирующая прилегающую площадь, не препятствует работам.

Помимо этого, на улице размещены магазины, где продаются национальные флаги Грузии, а также флаги Евросоюза и Украины. Движение в настоящий момент не перекрыто.

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