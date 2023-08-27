Оползень в Грузии: скала обрушилась на монастырь под Тбилиси

Опубликовано: 18:06, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Тесемникова Анастасия

Серьезный оползень произошел сегодня в монастыре Шиомгвиме, расположенном неподалеку от Тбилиси. По предварительной информации, в результате никто не пострадал.

Мощный природный катаклизм произошел сегодня в мужском монастыре Шиомгвиме, на расстоянии 30 км от Тбилиси. Видеозаписи с места событий распространяются в соцсетях.

На территорию обители обвалилась расположенная над ней скала. Судя по роликам, люди в спешку покинули монастырь. По сведениям на данный момент, пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, первая монашеская община появилась здесь в VI веке.