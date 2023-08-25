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В Шови обнаружены вещи погибших во время схода оползня

Оползень
© Фото: Government of Georgia
В руслах двух рек в Грузии нашли вещи людей, пропавших в начале августа после схода оползня. Поисково-спасательная операция продолжается.

Грузинские спасатели обнаружили в руслах рек Чанчахи и Риони вещи людей, пропавших без вести после схода оползня на высокогорном курорте в Шови.

В частности, там были найдены удостоверения личности, драгоценные вещи и бытовые предметы.

В поисково-спасательной операции, которая длится уже 23-й день, участвуют военные и кинологи. Задействованы также тяжелая техника и плавательные средства.

Оползень в Шови

Смещение масс горных пород на высокогорном курорте произошло 3 августа. К настоящему времени удалось найти тела 31 человека, еще 2 человека числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия удалось эвакуировать 210 человек.

В Грузии нашли тела еще двух жертв трагедии в Шови

В Грузии нашли тела еще двух жертв трагедии в Шови

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