В Грузии нашли тела еще двух жертв трагедии в Шови

В Грузии 24 августа были найдены тела еще двух погибших в результате схода оползня. Поисково-спасательная операция продолжается 22-й день.
В Грузии 22-й день продолжается поисково-спасательная операция на высокогорном курорте в Шови, где в начале августа сошел оползень.
В поисковых работах участвуют спасатели, военные, кинологи. Задействованы тяжелая техника и плавательные средства.
К настоящему времени удалось найти тела 31 человека. Еще 2 человека числятся пропавшими без вести.
Трагедия в Шови
Разрушительный оползень сошел на высокогорном курорте сошел 3 августа. Из зоны бедствия были эвакуированы 210 человек. Согласно предварительной версии, причиной смещения масс горных пород стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений.