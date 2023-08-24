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В Грузии нашли тела еще двух жертв трагедии в Шови

В Грузии нашли тела еще двух жертв трагедии в Шови
В Грузии 24 августа были найдены тела еще двух погибших в результате схода оползня. Поисково-спасательная операция продолжается 22-й день.

В Грузии 22-й день продолжается поисково-спасательная операция на высокогорном курорте в Шови, где в начале августа сошел оползень.

В поисковых работах участвуют спасатели, военные, кинологи. Задействованы тяжелая техника и плавательные средства.

К настоящему времени удалось найти тела 31 человека. Еще 2 человека числятся пропавшими без вести.

Трагедия в Шови

Разрушительный оползень сошел на высокогорном курорте сошел 3 августа. Из зоны бедствия были эвакуированы 210 человек. Согласно предварительной версии, причиной смещения масс горных пород стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений.

В зоне схода селя в Шови продолжаются поиски тел погибших

В зоне схода селя в Шови продолжаются поиски тел погибших

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