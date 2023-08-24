В зоне схода селя в Шови продолжаются поиски тел погибших

Спасатели продолжают поиски тел погибших после схода оползня в Шови. В настоящее время найдены 29 погибших, 27 из них прошли процесс опознания.
Поиски тел четырех погибших в результате схода оползня продолжаются в Шови. Спасатели сообщили о расширении зоны поисков.
Напомним, что сошедший 3 августа оползень унес жизни 32 человек. В настоящее время идентифицированы тела 27 человек.
По факту ЧП ведется разбирательство: заведены уголовные дела, определяется круг подозреваемых, в том числе за нарушение правил техники безопасности