Поиски пропавших во время оползня в Шови продолжаются почти три недели

Опубликовано: 11:58, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт МВД Грузии

В Грузии продолжаются поиски 4 человек, пропавших без вести во время стихийного бедствия в Шови. В поисково-спасательной операции, которая длится почти три недели, задействована тяжелая техника.

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на грузинском высокогорном курорте Шови, где почти три недели назад сошел оползень.

В работах задействована тяжелая техника.

К настоящему времени известно о 29 погибших, еще 4 человек до сих пор не удается найти.

Трагедия в Шови

Разрушительный оползень сошел на высокогорном курорте сошел 3 августа. Из зоны бедствия были эвакуированы более двух сотен человек. Согласно предварительной версии, причиной смещения масс горных пород стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений.