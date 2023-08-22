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Оползень в Грузии - найдено 29 тело

Оползень в Грузии - найдено 29 тело
© Фото: Government of Georgia
В Грузии нашли еще одно тело жертвы оползня. Продолжаются поиски четверых пропавших.

Поисковые работы на грузинском курорте Шови, где 3 августа сошел мощный оползень, не останавливаются. Сегодня было найдено еще одно тело погибшего.

Всего в списке погибших из-за оползня на данный момент числятся 29 человек, во вторник спасатели извлекли одно тело. Без вести пропавшими уже три недели остаются еще четыре человека.

Известно, что среди жертв стихийного бедствия есть одна россиянка, а также несколько детей.

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