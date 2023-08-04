Оползень в Грузии: мэр Тбилиси рассказал о ситуации со своей семьей

Мэр Тбилиси выступил с официальными заявлениями по поводу инцидента с его семьей, которая до вчерашнего вечера отдыхала на курорте Шови, но в итоге избежала оползня, уехав за несколько часов до ЧП.
Именно такие сведения сообщили прессе сотрудники гостиницы. Оппозиционеры уже предположили, что родные Кахи Каладзе получили по особым каналам предупреждение о приближающейся катастрофе.
"Трое моих малолетних детей, а не супруга, отдыхали в Шови в течение двух недель. Это правда, и мы каждый год гостим в Раче, так как испытываем большую любовь к этому краю. Вчера мои дети на автомобилях покинули территорию, и через несколько часов там развернулась трагедия"
– тбилисский мэр
Каладзе пристыдил журналистов и резко опроверг сообщения о том, что его детей спасли из будущей зоны бедствия на вертолете погранполиции, который в результате вернулся на место ЧП лишь спустя несколько часов.
Оползень в Шови
Спасательная операция в Шови продолжается. На данный момент известно об 11 жертвах. Но их число может вырасти, так как еще 25 человек числятся пропавшими без вести.
Кроме того, спасатели провели эвакуацию 210 человек.