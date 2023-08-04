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Оползень в Грузии: мэр Тбилиси рассказал о ситуации со своей семьей

Оползень в Грузии: мэр Тбилиси рассказал о ситуации со своей семьей
© Фото: муниципалитет города Они
Глава столицы Грузии прокомментировал сообщения СМИ о якобы бегстве его семьи с курорта Шови незадолго до того, как него обрушился оползень. Каха Каладзе опроверг все обвинения.

Мэр Тбилиси выступил с официальными заявлениями по поводу инцидента с его семьей, которая до вчерашнего вечера отдыхала на курорте Шови, но в итоге избежала оползня, уехав за несколько часов до ЧП.

Именно такие сведения сообщили прессе сотрудники гостиницы. Оппозиционеры уже предположили, что родные Кахи Каладзе получили по особым каналам предупреждение о приближающейся катастрофе.

"Трое моих малолетних детей, а не супруга, отдыхали в Шови в течение двух недель. Это правда, и мы каждый год гостим в Раче, так как испытываем большую любовь к этому краю. Вчера мои дети на автомобилях покинули территорию, и через несколько часов там развернулась трагедия"

– тбилисский мэр

Каладзе пристыдил журналистов и резко опроверг сообщения о том, что его детей спасли из будущей зоны бедствия на вертолете погранполиции, который в результате вернулся на место ЧП лишь спустя несколько часов.

Оползень в Шови

Спасательная операция в Шови продолжается. На данный момент известно об 11 жертвах. Но их число может вырасти, так как еще 25 человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того, спасатели провели эвакуацию 210 человек.

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