Вестник Кавказа

Ограничение на снятие валюты в России продлили до 9 сентября

Ограничение на снятие валюты в России продлили до 9 сентября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России сохраняется ограничение на снятие иностранной валюты. Оно действует уже почти два года и решением ЦБ сегодня продлено еще на шесть месяцев.

Центробанк принял решение о продлении действующего в стране ограничения на снятие со счетов иностранной валюты.

"Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран"

– регулятор

Ограничение было впервые введено в марте 2022 года и с тех пор регулярно продлевается.

В рублях снятие средств не ограничено.

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