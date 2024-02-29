Ограничение на снятие валюты в России продлили до 9 сентября

В России сохраняется ограничение на снятие иностранной валюты. Оно действует уже почти два года и решением ЦБ сегодня продлено еще на шесть месяцев.

Центробанк принял решение о продлении действующего в стране ограничения на снятие со счетов иностранной валюты.

"Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран"

– регулятор

Ограничение было впервые введено в марте 2022 года и с тех пор регулярно продлевается.

В рублях снятие средств не ограничено.