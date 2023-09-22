Общественные зоны Астрахани избавят от "самокатчиков"

Опубликовано: 23:09, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снующих на своих самокатах горожан в общественных зонах Астрахани больше не будет – городские власти перекрыли им дорогу в основных общественных местах города.

Жителей Астрахани наконец избавят от опасности оказаться под колесами электросамокатов и электровелосипедов, по крайней мере – в основных любимых местах отдыха горожан и городских общественных локациях, такое решение приняли власти города в отношении восьми общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

"Управлением дорожного хозяйства администрации города разработаны схемы, запрещающие их движение по Братскому саду, аллее по Бульвару Победы, парку "Аркадия", скверу Коновалова, площади Ленина"

- глава Астрахани Олег Полумордвинов

Власти города вместе с представителями городского отдела дорожной полиции уже провели обследование Набережной Волги, Комсомольской Набережной, аллеи по улице Савушкина и определили места установки знаков, запрещающих движение средств индивидуальной мобильности, дело осталось за малым – утвердить новые схемы организации дорожного движения.

Напомним, инициативу горадминистрации ранее поддержали депутаты, отметив, что прекрасной альтернативой паркам и скверам для любителей езды на самокатах могут стать велосипедные дорожки по образцу полуторакилометровой дорожки на Комсомольской Набережной, над обустройством которых работают городские дорожные строители.