В Ессентуках вводят запрет на катание на электросамокатах

Электросамокаты попали по запрет в парках Ессентуков. Нарушителям грозит штраф.
Два парка в Ессентуках объявлены свободной от электрических самокатов зоной.
Нельзя ездить на электросамокатах будет в парках Победы и Лечебном.
"В главных парках Ессентуков для безопасности и комфорта отдыхающих установят запрещающие знаки, а нарушители заплатят штраф 800 рублей"
– администрация Ессентуков
В России с начала года число аварий с участием электросамокатов выросло почти на 182%, погибли в таких ДТП 12 человек.