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В Ессентуках вводят запрет на катание на электросамокатах

Знак запрета движения на самокате
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Электросамокаты попали по запрет в парках Ессентуков. Нарушителям грозит штраф.

Два парка в Ессентуках объявлены свободной от электрических самокатов зоной.

Нельзя ездить на электросамокатах будет в парках Победы и Лечебном.

"В главных парках Ессентуков для безопасности и комфорта отдыхающих установят запрещающие знаки, а нарушители заплатят штраф 800 рублей"

– администрация Ессентуков

В России с начала года число аварий с участием электросамокатов выросло почти на 182%, погибли в таких ДТП 12 человек.

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