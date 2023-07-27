В Ессентуках вводят запрет на катание на электросамокатах

Опубликовано: 22:28, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Электросамокаты попали по запрет в парках Ессентуков. Нарушителям грозит штраф.

Два парка в Ессентуках объявлены свободной от электрических самокатов зоной.

Нельзя ездить на электросамокатах будет в парках Победы и Лечебном.

"В главных парках Ессентуков для безопасности и комфорта отдыхающих установят запрещающие знаки, а нарушители заплатят штраф 800 рублей"

– администрация Ессентуков

В России с начала года число аварий с участием электросамокатов выросло почти на 182%, погибли в таких ДТП 12 человек.