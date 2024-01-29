О чем будут беседовать Путин и Эрдоган?

В Кремле рассказали, о чем будут говорить Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Президенты обсудят двусторонние отношения. Там назвали Турцию важным торгово-экономическим партнером.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, о чем будут разговаривать Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время визита президента России в Турцию.

Он отметил, что лидеры двух государств обсудят торгово-экономические отношения во всех измерениях, включая проблемы расчетов между странами.

"Турция - наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, всю нюансы этих отношений будут на повестке дня"

- Дмитрий Песков

Визит Путина в Турцию

О визите Владимира Путина в Турцию стало известно в ходе Прямой линии президента. На ней глава государства сообщил, что планирует совершить поездку в начале года для встречи с Эрдоганом.

Спустя время информацию об этом подтвердили в Кремле и Анкаре. Сообщается, что переговоры президентов двух стран состоятся в середине февраля.