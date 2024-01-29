О чем будут беседовать Путин и Эрдоган?

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, о чем будут разговаривать Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время визита президента России в Турцию.
Он отметил, что лидеры двух государств обсудят торгово-экономические отношения во всех измерениях, включая проблемы расчетов между странами.
"Турция - наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, всю нюансы этих отношений будут на повестке дня"
- Дмитрий Песков
Визит Путина в Турцию
О визите Владимира Путина в Турцию стало известно в ходе Прямой линии президента. На ней глава государства сообщил, что планирует совершить поездку в начале года для встречи с Эрдоганом.
Спустя время информацию об этом подтвердили в Кремле и Анкаре. Сообщается, что переговоры президентов двух стран состоятся в середине февраля.