В Кремле оценили независимость Турции в вопросе отношений с Россией

Материал обновлен 2 февраля 2024

В Кремле сообщили, что Турция продолжает выстраивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией. Ранее сообщалось, что в феврале в Турцию с визитом прибудет Владимир Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал оценку торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

Он подчеркнул, что обе страны продолжают выстраивать торгово-экономическую кооперацию за счет принципиальной и самостоятельной позиции Турции в этом вопросе.

Пресс-секретарь Путина отметил, что сегодня Анкара сталкивается с беспрецедентным давлением англосаксов. Он заявил, что Запад пытается заставить Турцию минимизировать взаимодействие с Москвой.

При этом, как добавил Песков, несмотря на беспардонное давление, Турция сохраняет свою суверенность.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что визит Владимира Путина в Турцию состоится в феврале. Стороны не раз заявляли о том, что встреча лидеров России и Турции состоится в начале 2024 года.