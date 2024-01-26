В Кремле оценили независимость Турции в вопросе отношений с Россией

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал оценку торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.
Он подчеркнул, что обе страны продолжают выстраивать торгово-экономическую кооперацию за счет принципиальной и самостоятельной позиции Турции в этом вопросе.
Пресс-секретарь Путина отметил, что сегодня Анкара сталкивается с беспрецедентным давлением англосаксов. Он заявил, что Запад пытается заставить Турцию минимизировать взаимодействие с Москвой.
При этом, как добавил Песков, несмотря на беспардонное давление, Турция сохраняет свою суверенность.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что визит Владимира Путина в Турцию состоится в феврале. Стороны не раз заявляли о том, что встреча лидеров России и Турции состоится в начале 2024 года.