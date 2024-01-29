Новый премьер Казахстана назвал приоритетные задачи в экономике

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов рассказа о планах нового правительства.
“Одна из задач, которая стоит перед правительством – увеличение доли производимой в Казахстане продукции. Будем запускать в полной мере систему оффтейк-контрактов. Наша основная задача – поддержка отечественного бизнеса. Важно эффективно использовать потенциал сельского хозяйства. Также будем активно работать по водным ресурсам, энергосбережению, транспортно-логистической сети"
– премьер
Бектенов добавил, что в республике будут шире использоваться новые технологии и искусственный интеллект. По его словам, экономике страны необходим новый импульс.
"Будет делаться акцент на такие отрасли, как промышленность, нефтепереработка. Также будем принимать меры для стимулирования отечественного производства"
– премьер