Новый микрорайон в Краснодаре застроит "Инсити"

Группа кубанских строительных компаний "Инсити" продолжит застройку нового микрорайона краевой столицы "Образцово" – она планирует инвестировать в проект 22,4 млрд рублей.

Застраивать новый микрорайон "Образцово" в Краснодаре продолжит местная группа компаний "Инсити", строительство его первой очереди уже завершается, сообщила пресс-служба девелопера.

Новый микрорайон города будет построен "под ключ" – в него войдут 18 различных многоэтажных жилых домов, а также все необходимые объекты социальной инфраструктуры, передает "Интерфакс".

В рамках первой очереди в микрорайоне строятся два дома на 2 тыс квартир, четыре детских сада, школа на 1875 мест, а также огромный парк. В скором времени здесь будет построена поликлиника.

В проект группа компаний инвестирует 22,4 млрд рублей, говорится в сообщении.