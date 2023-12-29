Областной автовокзал скоро заработает на месте аэропорта в Ростове-на-Дону

Работы по строительству центрального автовокзала Ростовской области подходят к завершению в столице региона. Он начнет работу, пока в тестовом режиме, уже в конце текущего месяца.

Центральный автовокзал Ростовской области готовится к открытию – предполагается, что заработает, сначала в тестовом формате, в конце июня. Такие сроки назвал глава региона.

По словам Василия Голубева, областной автовокзал будет действовать там, где ранее находился аэропорт.

"Заслушал доклады о подготовке к тестовому старту объекта"

– губернатор

Он пояснил, что в день открытия вокзал станет пунктом назначения для автобусов из 22 населенных пунктов Дона. Что касается рейсов в другие регионы, то точной информации пока нет, этот вопрос прорабатывается.

Добраться до областного автовокзала из Ростова можно с помощью общественного транспорта, который запустят по пяти маршрутам.

Проектирование подъездов к вокзалу будет завершено в течение 2024 года: всего планируется сделать четыре таких объекта. Пока они находятся в работе, реализована временная мера – выделенная полоса.