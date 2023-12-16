Новый автовокзал Ростова все же будет достроен

Арбитражный суд Ростовской области отменил запрет на возведение нового автовокзала "Центральный", работы на площадке возобновлены, сообщили в пресс-службе "Агроком Холдинг".
Такое решение суд вынес накануне - ранее прекратить строительные работы в охранной зоне потребовала Донская сетевая компания, мотивируя тем, что это ведет к повреждению кабельных линий, и стройка какое-то время стояла замороженной, передает "АиФ-Ростов".
Новый автовокзал, в строительство которого уже инвестировано почти миллиард рублей, откроется на территории старого аэропорта. он будет ежедневно обслуживать до 15 тыс пассажиров на 150 маршрутах, в том числе - принимать международные рейсы.
Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что нынешний пригородный вокзал Ростова изжил себя, а территория старого аэропорта Ростова-на-Дону идеально подходит для создания на ней главного автовокзала города.