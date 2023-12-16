Новый автовокзал Ростова все же будет достроен

Арбитражный суд в Ростове-на-Дону отменил запрет на строительство нового автовокзала "Центральный", который возводится на месте старого аэропорта донской столицы.

Арбитражный суд Ростовской области отменил запрет на возведение нового автовокзала "Центральный", работы на площадке возобновлены, сообщили в пресс-службе "Агроком Холдинг".

Такое решение суд вынес накануне - ранее прекратить строительные работы в охранной зоне потребовала Донская сетевая компания, мотивируя тем, что это ведет к повреждению кабельных линий, и стройка какое-то время стояла замороженной, передает "АиФ-Ростов".

Новый автовокзал, в строительство которого уже инвестировано почти миллиард рублей, откроется на территории старого аэропорта. он будет ежедневно обслуживать до 15 тыс пассажиров на 150 маршрутах, в том числе - принимать международные рейсы.

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что нынешний пригородный вокзал Ростова изжил себя, а территория старого аэропорта Ростова-на-Дону идеально подходит для создания на ней главного автовокзала города.