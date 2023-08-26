Жители Дона выбрали очередную "красивую" дату для свадеб

Донские молодожены выбрали очередную "красивую" дату для своих свадеб – ею стало 23 декабря, 23.12.23 – в этот день собираются сыграть свадьбу 475 пар.

В следующую субботу, 23 декабря, на Дону собираются сыграть свадьбы 475 пар, заявили в управлении ЗАГС донского региона.

Лидерами по числу браков в "красивую" дату стонут жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова - 211, 23 и 22 пары соответственно, не отстают от них Неклиновский и Аксайский районы области, передает "АиФ-Ростов".

"Молодые люди для регистрации браков часто выбирают красивые даты. И ближайшая не стала исключением. Только в Кировском ЗАГСе под марш Мендельсона пройдут 84 пары"

- руководитель управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко

Любопытно, что статистика по числу брачующихся на Дону постоянно идет в рост: только с начала 2023 года свои отношения здесь оформили уже 27 тысяч семейных пар, добавили в ЗАГС региона.