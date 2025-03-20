Новые отели и санатории откроются в Пятигорске

Пятигорск в ближайшие пять лет прирастет новыми отелями и санаториями, рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.
"Мы до 2030 года должны нарастить на более чем 3-3,5 тыс мест размещения в городе путем строительства новых санаториев и гостиниц"
– Дмитрий Ворошилов
В настоящее время некоторые объекты уже возводятся: к финалу подходит строительство гостиницы "Родина", строится санаторий "Горный бриллиант", также ведется строительство отеля в Новопятигорске. Кроме того, решается вопрос о старте строительства на курорте гостиничного комплекса "Азимут" и завершении недостроенных объектов.
"Мы ведем переговоры, чтобы инвесторы завершили те недострои, которые начали. Это гостиница "Тополь" на улице Дунаевского, там тоже будет гостиничный комплекс, и пансионат на проспекте Кирова, где произошла смена инвестора"
– Дмитрий Ворошилов
Уже сейчас, отдыхающим не хватает мест размещения, загрузка 100%, поделился глава Пятигорска в рамках пресс-конференции в региональном инфоцентре "ТАСС Кавказ".