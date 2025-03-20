Вестник Кавказа

Новые отели и санатории откроются в Пятигорске

Магазин сувениров в Пятигорске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске в ближайшие годы будут построены новые отели и санатории. В результате число мест размещения к 2030 году увеличится на 3,5 тыс.

Пятигорск в ближайшие пять лет прирастет новыми отелями и санаториями, рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

"Мы до 2030 года должны нарастить на более чем 3-3,5 тыс мест размещения в городе путем строительства новых санаториев и гостиниц"

– Дмитрий Ворошилов

В настоящее время некоторые объекты уже возводятся: к финалу подходит строительство гостиницы "Родина", строится санаторий "Горный бриллиант", также ведется строительство отеля в Новопятигорске. Кроме того, решается вопрос о старте строительства на курорте гостиничного комплекса "Азимут" и завершении недостроенных объектов.

"Мы ведем переговоры, чтобы инвесторы завершили те недострои, которые начали. Это гостиница "Тополь" на улице Дунаевского, там тоже будет гостиничный комплекс, и пансионат на проспекте Кирова, где произошла смена инвестора"

– Дмитрий Ворошилов

Уже сейчас, отдыхающим не хватает мест размещения, загрузка 100%, поделился глава Пятигорска в рамках пресс-конференции в региональном инфоцентре "ТАСС Кавказ".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1130 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Ставрополье откроют предприятие по переработке целебной грязи Тамбукана

На Ставрополье откроют предприятие по переработке целебной грязи Тамбукана

Тамбукан: все что нужно знать о ценной грязи таинственного кавказского озера

Тамбукан: все что нужно знать о ценной грязи таинственного кавказского озера

Теракт предотвратила ФСБ в Пятигорске

Теракт предотвратила ФСБ в Пятигорске

Красота, скрытая в горах: 3 самых красивых озера Северного Кавказа

Красота, скрытая в горах: 3 самых красивых озера Северного Кавказа

Российское историческое общество получило представительство в Пятигорске

Российское историческое общество получило представительство в Пятигорске

&quot;Маевку&quot; организуют в Пятигорске

"Маевку" организуют в Пятигорске

Парк транспорта Пятигорска пополнят уральские трамваи

Парк транспорта Пятигорска пополнят уральские трамваи

Самое бюджетное жилье для отдыха нашлось в Пятигорске

Самое бюджетное жилье для отдыха нашлось в Пятигорске

Членам банды рэкетиров вынесли приговор на Ставрополье

Членам банды рэкетиров вынесли приговор на Ставрополье

Утреннее землетрясение ощутили в Пятигорске

Утреннее землетрясение ощутили в Пятигорске

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы