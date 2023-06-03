Ночью в Москве похолодает до нуля

Обвал температуры до нуля в Москве и областью вероятен ближайшей ночью. На субботу приходится пик похолодания, в последующее дни погода начнет постепенно улучшаться в Москве.
В центре погоды "Фобос" сообщают, в ночь с субботы на воскресенье не исключены заморозки в Москве, воздух остынет до 0-5 градусов.
"Предстоящая ночь будет очень холодная. В Москве будет всего лишь плюс 3-5, по области до нуля"
– Михаил Леус
Арктический холод в регионе может привести к слабому заморозку на почве, добавил специалист.
В воскресенье дожди в Москве маловероятны, воздух прогреется до 14-16 градусов тепла.