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Ночью в Москве похолодает до нуля

Ночью в Москве похолодает до нуля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Обвал температуры до нуля в Москве и областью вероятен ближайшей ночью. На субботу приходится пик похолодания, в последующее дни погода начнет постепенно улучшаться в Москве.

В центре погоды "Фобос" сообщают, в ночь с субботы на воскресенье не исключены заморозки в Москве, воздух остынет до 0-5 градусов.

"Предстоящая ночь будет очень холодная. В Москве будет всего лишь плюс 3-5, по области до нуля"

– Михаил Леус

Арктический холод в регионе может привести к слабому заморозку на почве, добавил специалист.

В воскресенье дожди в Москве маловероятны, воздух прогреется до 14-16 градусов тепла.

Пик холодов в Москве: в выходные возможны заморозки

Пик холодов в Москве: в выходные возможны заморозки

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