Ночью в Москве похолодает до нуля

Опубликовано: 11:40, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обвал температуры до нуля в Москве и областью вероятен ближайшей ночью. На субботу приходится пик похолодания, в последующее дни погода начнет постепенно улучшаться в Москве.

В центре погоды "Фобос" сообщают, в ночь с субботы на воскресенье не исключены заморозки в Москве, воздух остынет до 0-5 градусов.

"Предстоящая ночь будет очень холодная. В Москве будет всего лишь плюс 3-5, по области до нуля"

– Михаил Леус

Арктический холод в регионе может привести к слабому заморозку на почве, добавил специалист.

В воскресенье дожди в Москве маловероятны, воздух прогреется до 14-16 градусов тепла.