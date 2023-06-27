Никол Пашинян: в 2020 году у Армении было 12600 дезертиров

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Премьер-министр Армении назвал последние данные по количеству армянских дезертиров, которые бежали с поля боя во время Второй Карабахской войны. Они оказались еще больше, чем те, о которых сообщалось ранее.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал, сколько на самом деле армянских военнослужащих бежали с поля боя во время Отечественной войны Азербайджана.

По его словам, согласно самым свежим данным, число дезертиров достигло 12,6 тыс человек.

Глава правительства добавил, что в отношении дезертиров открыты уголовные дела.

Напомним, ранее Ереван называл цифру в 11 тыс дезертиров, и она вызывала в обществен недоверие и возмущение. Вскоре, однако, ее правдивость подтвердила прокуратура Армении.

Почему дезертиров становится все больше?

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров указал на постоянное увеличение числа армянских дезертиров со Второй Карабахской войны в заявлениях Никола Пашиняна. "Если в первые послевоенные дни Пашинян говорил о 10 тыс дезертиров, то в начале этого года прозвучали 11,5 тыс, а теперь и вовсе 12,6 тыс, как если бы армянские военные продолжали бежать с фронта через 2,5 года после завершения войны", - напомнил он.

"Прежде всего рост статистики дезертирства говорит о прогрессе расследования армянскими спецслужбами хода Второй Карабахской войны. Часть случаев, когда сразу не было ясно, то ли военнослужащий сбежал, то ли отступил согласно приказу, были все-таки признаны дезертирством. Некоторые пропавшие без вести со временем нашлись и оказались беглецами. Второе объяснение является политическим: власти обеспокоены потенциальном всплеском народного недовольства при обнародовании полных данных о дезертирах и открывают их постепенно", - предположил Андрей Петров.

"Третье объяснение также политическое: Никол Пашинян заинтересован в том, чтобы как можно большее число граждан Армении было уличено в действиях, приведших к разгрому армянских оккупационных войск армией Азербайджана. Таким образом он, во-первых, снимает с себя часть вины, разделяя ее с тысячами солдат и офицеров, отказавшихся гибнуть за оккупацию азербайджанской земли, а во-вторых дает армянскому населению мотивацию принять послевоенные реалии – если около трети участвовавших в боевых действиях граждан Армении сбежали с фронта, то о каком реванше можно говорить?" - обратил внимание старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Возможно, третья причина объясняет большее внимание властей Армении обвинениям выживших в Карабахской войне, хотя как правило проигравшая сторона старается обвинить в своем поражении погибших. Премьер-министру Армении удобно показывать, что армянские граждане не хотели воевать – это и закрывает реваншистский проект националистов, и усиливает легитимность Никола Пашиняна как лидера, завершившего губительную для республики войну и решающего теперь проблемы с нормализацией отношений с Азербайджаном", - добавил Андрей Петров.

"12600 дезертиров – это примерно каждый восьмидесятый армянский мужчина призывного возраста. Это очень большая цифра для маленькой Армении, и дело даже не в крахе мифа о силе местного воинского духа, а в том, что практически в каждой большой семье в республике найдется мужчина, который сбежал из Азербайджана во время боевых действий, спасая свою жизнь. Такое общество в принципе не может с чистой совестью поддержать лозунг оппозиции "Никол – предатель", потому что, прежде чем Никол Пашинян подписал документ о капитуляции Армении в Карабахской войне, идеалы сторонников оккупации Карабаха предали тысячи простых граждан республики. Чтобы усилить этот эффект, власти явно будут продолжать говорить о постоянно растущем числе дезертиров", - заключил эксперт.