Вестник Кавказа

Незначительные выбросы нефтепродуктов продолжают находить на Кубани

очистка побережья Черного моря от нефтепродуктов
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края
На Кубани стабилизировали ситуацию, связанную с выбросами нефтепродуктов на побережье, сообщает администрация края. Там подчеркнули, что работы по расчистке берега не прекращаются.

В администрации Краснодарского края рассказали о текущей ситуации с выбросами нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе.

Как отмечается, что в настоящее время на побережье продолжают находить лишь небольшие фракции мазута.

"После совещания глава региона отметил, что на данный момент ситуация в Анапе и Темрюкском районе стабилизирована - на берег выбрасывает только мелкие фракции мазута"

– пресс-служба краевой администрации

При этом там уточнили, что работы по расчистке берега продолжаются.

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