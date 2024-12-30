Вестник Кавказа

Незаконная криптоферма нанесла многомиллионный ущерб в Дагестане

Незаконная криптоферма нанесла многомиллионный ущерб в Дагестане
© Фото: МВД Дагестана
В Дагестане обнаружили крупную незаконную майнинговую ферму. Она включала в себя 408 аппаратов. Общая сумма ущерба составила порядка 180 млн рублей.

На территории Дагестана выявлена незаконная крупная майнинг-ферма, которая нанесла многомиллионный ущерб, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Ферму обнаружили в ходе поисковых работ департамента обеспечения безопасности «Россетей Северный Кавказ» по РД, отдела контроля и проверок филиала «Дагэнерго и МВД.

Отмечается, что ферма включала в себя 408 аппаратов для майнинга криптовалют. Объем украденного энергоресурса составил свыше 27 млн киловатт-часов. Сумма ущерба составила 180 млн рублей.

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