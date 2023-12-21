Нетаньяху удалось сохранить пост

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении от должности главы правительства страны Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что после вторжения ХАМАС на территорию Израиля и последовавшей за этим эскалации в Газе в правовой революции была поставлена точка.
«В настоящее время законодательные процедуры, которые были в центре претензий заявителей, не продвигаются. Похоже, что произошли фундаментальные изменения как в фактической инфраструктуре, лежащей в основе петиции, так и в юридических претензиях заявителей, что делает петицию неактуально»
– постановление Верховного суда Израиля
Отметим, что в четверг, 11 ноября, в Гааге начались предварительные слушания международного суда по делу ЮАР против Израиля.
Власти еврейского государства обвиняются в геноциде в секторе Газа. Цель представителей ЮАР – вынудить Израиль прекратить военные действия на территории палестинского анклава.