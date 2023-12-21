Нетаньяху удалось сохранить пост

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сохранил пост. Решение об этом принял Верховный суд страны.

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении от должности главы правительства страны Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что после вторжения ХАМАС на территорию Израиля и последовавшей за этим эскалации в Газе в правовой революции была поставлена точка.

«В настоящее время законодательные процедуры, которые были в центре претензий заявителей, не продвигаются. Похоже, что произошли фундаментальные изменения как в фактической инфраструктуре, лежащей в основе петиции, так и в юридических претензиях заявителей, что делает петицию неактуально»

– постановление Верховного суда Израиля

Отметим, что в четверг, 11 ноября, в Гааге начались предварительные слушания международного суда по делу ЮАР против Израиля.

Власти еврейского государства обвиняются в геноциде в секторе Газа. Цель представителей ЮАР – вынудить Израиль прекратить военные действия на территории палестинского анклава.