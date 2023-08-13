Верховный суд Израиля сохранил независимость

Большинство судей Верховного суда отклонили инициативу правительства страны по ограничению власти Верховного суда. Инициативу поддержали 8 судей, против высказались 15 представителей.
Согласно постановлению Верховного суда Израиля, закон, продвигаемый правительством Нетаньяху по ограничению полномочий суда по пересмотру правительственных решений, отменен.
«По данным радиостанции, решение об отмене первого закона, утвержденного в рамках судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху летом 2023 года, было принято большинством в 8 из 15 судей, входящих в коллегию Верховного суда»
– радио Kan
Напомним, что ограничение полномочий Верховного суда были центральной темой правовых реформ, которые продвигал действующий израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Сторонники реформ уверяли, что избранное народом правительство не должно ограничиваться в работе судебным надзором.
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