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В Израиле вновь сказали "нет" судебной реформе

В Израиле вновь сказали &quot;нет&quot; судебной реформе
Новые массовые протесты против судебной реформы прошли накануне в Израиле. Самая массовая акция прошла в Тель-Авиве, где собралось свыше 100 тыс участников.

Жители Израиля вышли в субботу на общенациональные протесты, чтобы высказать свое недовольство по поводу проводимой властями этой страны судебной реформы.

Как пишет ТАСС, самой массовой стала акция протеста в Тель-Авиве, которая собрала свыше 100 тыс человек. Именно в этом городе наиболее сильны оппозиционные настроения. Она стала 32-й в городе. Всего организаторы сообщили о проведении 150 подобных акций по всей стране.

Участники протеста выкрикивали антиправительственные лозунги, высказывались против политики действующего премьера Биньямина Нетаньяху, призывали отменить данную реформу и защитить демократию в стране. Они также грозились парализовать экономику, если власти не откажутся от своих действий.

Израильские СМИ передают, что в ходе акции были задержаны трое палестинцев, находившиеся на территории Израиля нелегально. Их вычислили в многотысячной толпе.

Отмечается, что к субботним демонстрациям присоединился и лидер израильской оппозиции Яир Лапид. В соцсетях он заявил, что правительство, не подчиняющееся суду и закону, является незаконным правительством.

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