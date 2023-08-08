Протестующие в Израиле осаждали отель с Нетаньяху

Опубликовано: 23:27, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Две крупные акции протеста в Израиле собрали под свои знамена несколько сотен несогласных Судебной реформой. Акции прошли на Голанах, где находится премьер-министр страны, и неподалеку от дома главы Минобразования Израиля в Ход-ха-Шароне.

Несогласные с проведением в Израиле реформы суда провели акцию протеста перед отелем, где находился инициатор нововведений глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.

По данным местных СМИ, ранее акция получила одобрение полиции. Ее участники находились на расстоянии 300 м от здания отеля. Участие в акции приняли несколько сотен человек.

Известно, что Нетаньяху с супругой проводят отпуск в поселке Неве-Атив, распложенном на Голанских высотах.

Аналогичная акция протеста также состоялась у дома министра образования Йоава Киша в Ход-ха-Шароне.