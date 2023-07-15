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Вторая волна протестов: Израиль не согласен с реформой суда

Протестующие против судебной реформы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Более 150 тыс жителей Израиля вышли на улицы против судебной реформы, инициированной кабинетом Нетаньяху.

Более 150 тыс жителей Израиля вышли на улицы в центре Тель-Авива в знак протеста против реформы Верховного суда стран.

Также многочисленные протесты прошил в Герцлии и Хайфе, где несогласные перекрывали дороги.

Напомним, что в субботу стало известно, что глава израильского правительства был госпитализирован. Бывший глава Минобороны Израиля Моше Яалон призвал Биби вернуть его кабинету здравомыслие.

"В превратили  Израиль в страну-изгоя в глазах наших партнеров и друзей во всем мире"

– Моше Яалон

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