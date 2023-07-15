Вторая волна протестов: Израиль не согласен с реформой суда

Опубликовано: 23:51, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 150 тыс жителей Израиля вышли на улицы против судебной реформы, инициированной кабинетом Нетаньяху.

Более 150 тыс жителей Израиля вышли на улицы в центре Тель-Авива в знак протеста против реформы Верховного суда стран.

Также многочисленные протесты прошил в Герцлии и Хайфе, где несогласные перекрывали дороги.

Напомним, что в субботу стало известно, что глава израильского правительства был госпитализирован. Бывший глава Минобороны Израиля Моше Яалон призвал Биби вернуть его кабинету здравомыслие.

"В превратили Израиль в страну-изгоя в глазах наших партнеров и друзей во всем мире"

– Моше Яалон