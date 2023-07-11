День протеста в Израиле: бои с полицией и десятки арестов

Тысячи протестующих собрал День протеста против судебной реформы по всему Израилю. Несогласные пытались перекрыть основные дороги, в результате произошли стычки с полицией. По данным местных СМИ, на демонстрациях было зафиксировано множество применения силы полицией к протестующим. Всего было арестовано более 40 человек, двое из арестованных – журналисты. Сообщается, что полиция задействовала конные подразделения.
В настоящее время эпицентр протестов – аэропорт Бен-Гуриона, куда прибыли несколько тысяч протестующих.
В чем суть Судебной реформы в Израиле?
Напомним, что суть предложенной главой правительства Биньямином Нетаньяху реформы в том, чтобы лишить Верховный суд возможности влиять на решения законодательных и исполнительных органов.
Манифестации против реформы проходят в стране с начала января. К середине марта участие в них приняло более 500 тыс человек (население 9,4 млн). В конце марта Нетаньяху заявил о том, что готов приостановить ход судебной реформы.