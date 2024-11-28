Нетаньяху приедет на инаугурацию Трампа – СМИ

Премьер Израиля намерен приехать в США 20 января. Во вторник он должен начать давать показания по своему уголовному процессу.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху собирается совершить визит в США в январе, он намерен принять участие в инаугурации Дональда Трампа 20 числа, сообщает телеканал 13 news.

Канал ссылается на источник в канцелярии главы кабинета министров, который передает, что вопрос, связанный с повесткой, в настоящее время обсуждается, но решений никаких нет.

Там также отметили, что 10 декабря у Нетаньяху начнется процесс дачи показаний по уголовным делам. Телеканал добавил, что ради поездки в Штаты процесс придется прервать.

При этом издание Ynet news передает, что все представители Кабмина, кроме министра по стратегическим вопросам и главы Минобороны, согласились на перенос процесса.

Подчеркивается, что согласившиеся министры подписали письмо израильскому генпрокурору Гали Бахарав-Миаре с просьбой отложить начало дачи показаний.

Руководители ведомств считают, что сейчас Нетаньяху должен сосредоточиться на «естественных интересах. По их мнению, процесс дачи показаний может помешать.