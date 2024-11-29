Вестник Кавказа

Нетаньяху предстанет перед судом

Нетаньяху предстанет перед судом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд по уголовным делам с участием Биньямина Нетаньяху начнется сегодня. Ранее политики требовали отсрочить слушания, но суд просьбы отклонял.

Судебные слушания по трем уголовным делам против действующего израильского премьера Биньямина Нетаньяху начнутся сегодня в окружном суде Тель-Авива.

Согласно регламенту, который установлен судьями, глава кабинета министров должен даваться показания три раза в неделю по шесть часов в день, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что местные политики и министры требовали от судей отсрочить проведение слушаний по делам, которые тянутся с 2019 года, но их просьбы отклонялись.

Подчеркивается, что Нетаньяху обвиняется по трем делам, предъявленным еще в 2019 году.

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