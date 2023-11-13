Нетаньяху отказывался от перемирия в Газе

Израильский премьер отказался от заключения перемирия в пятницу. Условия прекращения огня были аналогичны тем, на которых оно вступит в силу в четверг, 23 ноября.

Турецкие СМИ сообщили о том, что глава еврейского государства отказался от перемирия с радикалами ХАМАС в пятницу. Издание подчеркивает, что условия были аналогичны тем, на которое власти Израиля согласились позднее.

«Нетаньяху не хотел этого. Но на этот раз именно Израиль хотел прекращения огня. Потому что они (израильская сторона) начали нести большие потери в наземной войне»

– Hürriyet

Напомним, что накануне палестинские радикалы ХАМАС и власти Израиля договорились о перемирии, которое должно вступить в силу, в четверг 23 ноября.

Однако позднее Франс Пресс проинформировало о том, что перемирие может быть отложено до пятницы.

Также согласно заявлению депутата Национального союза Зеева Элькина, Армия обороны страны будут наносить удары по палестинскому анклаву до тех пор, пока перемирие не вступит в силу.

«Во время переговоров мы нанесли удары по 300 точкам, принадлежащим ХАМАС, мы будем продолжать наносить удары до тех пор, пока соглашение о прекращении огня не вступит в силу, и мы продолжим наносить удары в течение минуты после его окончания»

– Зеев Элькин