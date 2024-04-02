Нетаньяху: Израиль не препятствует сделке по освобождению заложников

С начала военного конфликта между Израилем и ХАМАС прошло полгода. По словам Нетаньяху, Израиль готов на сделку по освобождению заложников, но не пойдет на "экстремистские" требования ХАМАС.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за заседании правительства сообщил, что прекращения огня в секторе Газа не будет, если будут освобождены заложники. Он отметил, что готов на сделку по освобождению заложников, но этому мешают требования ХАМАС, которые он назвал экстремистскими.

"Я ясно дал понять международному сообществу - прекращения огня не будет без возвращения похищенных. Этого просто не произойдет"

– Нетаньяху

Он подчеркнул, что препятствием к заключению сделки являются требования движения ХАМАС.

"Подчинение требованиям ХАМАС позволит им попытаться повторить преступления, такие как атака 7 октября, снова и снова, как и было обещано"

– Нетаньяху

Напомним, всего ХАМАС на данный момент удерживает около 130 человек, ранее Израилю было возвращено тело одного из заложников, Элада Кацира.