Вестник Кавказа

Досрочные выборы в парламент призвали провести в Израиле

Протесты против судебной реформы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оппозиционер, участвующий в работе военного кабмина Бени Ганц продвигает инициативу проведения в Израиле досрочных выборов в парламент – об этой идее он уже сообщил премьеру Биньямину Нетаньяху.

Досрочные выборы в парламент могут пройти в Израиле в сентябре – по крайней мере, к ним призвал министр обороны временного (военного) кабинета Бени Ганц, пишут израильские СМИ.

"Ганц сообщил, что обсуждал эту тему с политическими лидерами в течение нескольких последних недель, передал эту информацию премьер-министру, и пообещал, что продолжит вести диалог по этой теме"

– The Jerusalem Post

Оппозиционный политик объясняет необходимость выборов тем, что в результате жители Израиля снова смогут доверять властям, и борьба с ХАМАС продолжится уже на более прочных основаниях. Ситуация же на данный момент, считает Ганц, попросту опасна, причем риски несут не только массовые акции протеста, но и процессы во власти.

Министр также заявил о готовности уйти в отставку, если правительство не перейдет к более активным действиям по освобождению заложников.

Говоря о протестах, Ганц признался, что понимает, почему их участники выходят на улицы, но, с другой стороны, заявил о недопустимости неповиновения полиции.

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