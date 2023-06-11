Недолгое потепление идет в Москву

Опубликовано: 21:23, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В начале следующей недели в Москве ненадолго потеплеет - День России станет первым теплым днем. Однако к следующим выходным снова похолодает, рассказал Евгений Тишковец.

В Москве и по области потеплеет, правда, опять ненадолго - летнее тепло порадует гостей и жителей региона только в начале недели. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Накануне в городе было лишь 15,5, что характерно для весны, а не для лета. Холодно было и минувшей ночью - до 6, а кое-где и до 1 градуса. Сегодня было максимум 18, передает РИА Новости.

"В понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастет. По ночам плюс 4 - плюс 9, днем потеплеет до плюс 17 - плюс 22. В среду скажется влияние южного циклона, из-за чего небо нахмурится, к вечеру начнутся дожди, а температурный фон вернется в свое климатическое русло. Под утро уже не ниже плюс 7 - плюс 12, а после полудня воздух успеет прогреться до плюс 20 - плюс 25"

- Евгений Тишковец

Четверг станет самым дождливым днем на неделе. Одновременно и похолодает. Под утро пятницы будет зябко - всего 10 градусов, в разгар дня - минимум 17, максимум 22 градуса.

В конце недели за уходящим циклоном придет порция более свежего воздуха. По ночам ожидается 7-12 градусов. Дневная погода будет не очень жаркой - до 15-20 градусов.

Соответственно, настоящей летней жары в Центральной России не будет и на следующей неделе, отметил Тишковец.